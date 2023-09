Macedonia del Nord-Italia, Inter la più rappresentata con Spalletti – TS

Macedonia del Nord-Italia segna l’esordio di Spalletti come commissario tecnico degli Azzurri. Stasera a Skopje l’Inter sarà la squadra più rappresentata, come da formazione di Tuttosport.

LA PRIMA – Luciano Spalletti debutta in una partita non certo semplice, Macedonia del Nord-Italia che ricorda l’eliminazione dai Mondiali di un anno fa con Roberto Mancini. Alle 20.45 a Skopje, in un terreno di gioco in pessime condizioni, l’Inter sarà la squadra più rappresentata in formazione, stando a quella di Tuttosport. Sono tre (su cinque convocati) i nerazzurri presenti: Nicolò Barella a centrocampo, Alessandro Bastoni in difesa e Federico Dimarco terzino sinistro. Partiranno dalla panchina Matteo Darmian e Davide Frattesi. Il nuovo capitano dell’Italia è Ciro Immobile, con Mattia Zaccagni e Matteo Politano sulle fasce. Accanto a Bastoni va Gianluca Mancini, mentre Bryan Cristante sostituisce Lorenzo Pellegrini che ha lasciato il ritiro ieri per un risentimento muscolare assieme a Federico Chiesa. Come club, oltre all’Inter, due a testa per Lazio, Napoli e Roma più uno di Newcastle United (Sandro Tonali) e PSG (Gianluigi Donnarumma). Nessuno dalla Juventus e dal Milan (che non ha nemmeno convocati). Questa la probabile formazione di Spalletti per Macedonia del Nord-Italia, secondo Tuttosport: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.