Sutalo, ufficiale al Verona. Già in campo venerdì con l’Inter?

L’Inter venerdì affronterà l’Hellas Verona nella seconda giornata di Serie A. L’impegno al Bentegodi non è affatto semplice con i gialloblù che hanno iniziato male il campionato perdendo in casa con il Sassuolo e che avranno voglia di rifarsi. In più ci sarà Bosko Sutalo, appena ufficializzato dall’Atalanta.

INNESTO – L’Inter, dopo lo strepitoso avvio contro il Genoa per 4-0, ha già la testa al Verona. I gialloblù saranno i secondi avversari in questa Serie A con i nerazzurri che puntano al bottino pieno in due giornate. Simone Inzaghi aspetta con ansia il nuovo attaccante (vedi articolo) ma intanto il Verona si rinforza in difesa visto che ha appena ufficializzato l’acquisto dall’Atalanta di Sutalo (vedi articolo). Il difensore molto probabilmente sarà convocato per il match contro l’Inter e chissà se Di Francesco non sia volenteroso di schierarlo dal primo minuto. Il Verona contro il Sassuolo ha preso tre gol, complice anche l’inferiorità numerica, ma la difesa è tutt’altro che impenetrabile. Probabilmente Sutalo verrebbe schierato, in caso di titolarità, a destra nella difesa a tre dove spesso ha giocato con la Dea.