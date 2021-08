Correa all’Inter in prestito con obbligo: altro attaccante al foto-finish? – CdS

Correa all’Inter, ormai è tutto fatto. Il club nerazzurro e la Lazio hanno raggiunto finalmente l’accordo. Possibile altro attaccante last minute?

NUOVO RINFORZO – Correa finalmente sarà un giocatore dell’Inter, ecco il nuovo attaccante richiesto da Simone Inzaghi, che aveva già allenato alla Lazio. L’accordo con l’Inter si è trovato sulla base di 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto obbligatorio che scatterà dopo il primo punto in campionato nel 2022. Di fatto l’offerta formale che l’Inter aveva in mente di fare sabato. Ciò che ha spinto Lotito ad accettare, nonostante il 20% per il Siviglia, è stato l’accordo già trovato tra Inter e Torino per Belotti (Cairo ha detto sì all’offerta di 20 milioni più un paio di bonus). Lotito aveva necessità di chiudere con un’altra cessione per completare l’organico. Decisivo anche il lavoro del procuratore, Lucci. Il giocatore presto sarà a disposizione del mister tanto da poter essere già convocato per la trasferta di Verona, difficile, però, farà in tempo a svolgere il primo allenamento. Dzeko, Lautaro Martinez, Correa e Alexis Sanchez. Ora Inzaghi ha i suoi cinque attaccanti e non è detto che sia finita, possibile aggiunta in avanti al foto-finish? Non è da escludere.

Fonte: Corriere dello Sport.