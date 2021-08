Scamacca si allontana dall’Inter dopo Correa: tre squadre su di lui

Scamacca era un nome segnalato per l’Inter, ma ora è molto più lontano visto l’accordo in chiusura per Correa. Sky Sport segnala tre squadre sull’attaccante del Sassuolo.

DA LIBERARE – Entro il 31 agosto Gianluca Scamacca, chiuso al Sassuolo da Francesco Caputo e Giacomo Raspadori, dovrebbe andare via dai neroverdi. Sky Sport, archiviata l’Inter che ha sta prendendo Joaquin Correa, vede dalla Serie A il Verona (prossimo avversario dei nerazzurri venerdì sera) e la Sampdoria. C’è poi l’opzione Eintracht Francoforte, che offre un prestito biennale con obbligo di riscatto. Per Scamacca saranno sei giorni decisivi, ma l’Inter non dovrebbe più essere nei suoi piani.