Verona, Amione saluta ma il rimpiazzo arriva prima dell’Inter

Il Verona dopodomani (venerdì ore 20.45) sfiderà l’Inter nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Il difensore Amione saluta i gialloblù, ma è già pronto il suo sostituto.

ESPERIENZA INFELICE – Bruno Amione al Verona è arrivato un anno fa, senza nemmeno riuscire a debuttare in Serie A. Il giovane difensore argentino, nella passata stagione, ha collezionato appena due presenze in Coppa Italia. Per lui è pronta un’esperienza in prestito: andrà in Serie B, al Crotone. Secondo Sportitalia fra oggi (mercoledì) e domani (giovedì) il classe 2002 farà le visite mediche coi calabresi. Eusebio Di Francesco però, in vista dell’Inter, ha già il sostituto di Amione e non è detto che non possa essere a disposizione venerdì sera. Si tratta di Bosko Sutalo, in arrivo dall’Atalanta, che è a Verona da stasera.