Supercoppa Italiana, Inter e Milan subito contro (ad agosto?): le informazioni

La Supercoppa Italiana dovrebbe essere il primo trofeo della stagione 2022-2023 e vedrà di fronte Inter e Milan. Ecco le informazioni sul derby aggiuntivo già sicuro.

DI NUOVO CONTRO – Ieri il Milan ha mantenuto i due punti di vantaggio sull’Inter, vincendo la Serie A 2021-2022. Lo scudetto rossonero, unito alla Coppa Italia nerazzurra, vuol dire una cosa: derby in Supercoppa Italiana, a undici anni dall’unica altra volta (vinsero i rossoneri 2-1 a Pechino il 6 agosto). Anche quest’anno dovrebbe aprire la stagione e farlo molto presto: la data, indicativa e da confermare, è venerdì 12 agosto. Con il prossimo campionato che inizierà il giorno dopo significa che, a meno che non venga spostata la Supercoppa Italiana, l’esordio in Serie A per Inter e Milan sarà non prima di lunedì 15. Non c’è ancora l’ufficialità da parte della Lega Serie A anche per quanto riguarda la sede: o al Meazza o in Arabia Saudita. Quest’ultima ipotesi data da un contratto firmato negli scorsi anni. A breve conferma del programma della Supercoppa, dovesse giocarsi subito può cominciare il conto alla rovescia: ottantuno giorni al primo impegno della nuova stagione.