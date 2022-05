Inter, ora è tempo di programmare: Zhang detta le linee guida del mercato – CdS

Terminata la stagione, è arrivato il momento di riunirsi per programmare l’Inter che verrà. Secondo il Corriere dello Sport, ecco quali saranno gli obiettivi da raggiungere nel corso del mercato estivo.

PROGRAMMARE – L’Inter già questa settimana si riunirà per programmare la prossima stagione, con almeno un paio di appuntamenti più che importanti tra l’entourage di Ivan Perisic e, soprattutto, quello con mister Simone Inzaghi. l tecnico ha indicato tra domani e mercoledì il giorno giusto per sedersi ad un tavolo a cui parteciperà anche Steven Zhang. Il numero uno interista ha dettato così le linee guida per la prossima stagione: 60-70 milioni di attivo sul mercato ed un taglio del monte ingaggi del 10-15%. La prospettiva è quella di andare incontro ad almeno un sacrificio importante.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

