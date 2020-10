Statistiche Shakhtar Donetsk-Inter: manca cinismo, 11-4. Conte non punge

Condividi questo articolo

Statistiche Shakhtar Donetsk-Inter: i nerazzurri non riescono a superare il muro difensivo dei padroni di casa e portano a casa solo un punto. Tanti gli errori dei singoli di Conte (qui le pagelle), soprattutto nel secondo tempo. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE SHAKHTAR-INTER – I nerazzurri mantengono a lungo la sfera, ma raramente verticalizzano con il tempo giusto e perdono così veramente molte occasioni. A fine partita, il possesso palla si ferma al 57% per la squadra di Conte.

ALTRI DATI – Le palle gol, in ogni caso, sono diverse per i milanesi, ma si limitano soprattutto alle due traverse nel primo tempo e al clamoroso errore di Lautaro Martinez. Sono 11 i tiri totali per la Beneamata, di cui solo 4 in porta. Sono invece solo 4 quelli totali per i padroni di casa.