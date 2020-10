Bastoni: “Inter meritava i tre punti. Se non si vince, non bisogna perdere”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Inter

Alessandro Bastoni ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter, match valido per la seconda giornata del gruppo B di Champions League

RAMMARICO – Shakhtar Donetsk-Inter è finita in archivio col risultato di 0-0. Queste le parole di Alessandro Bastoni, nel post partita, ai microfoni di “Sky Sport”: «Meritavamo la vittoria per quello che si è visto in campo. Quando non si vince, non bisogna perdere. Poteva andare meglio. Real Madrid? Per noi cambia poco, puntiamo a vincere. Andremo a Madrid peer fare la partita e vincere. Abbiamo due grandi attaccanti e un ottimo potenziale offensivo. Abbiamo tirato tanto e ci sta di sbagliare, ma sono soddisfatto della ritrovata solidità difensiva».