Statistiche Inter-Torino: palla a Inzaghi, i granata tirano il doppio in porta

Statistiche Inter-Torino: i nerazzurri di Inzaghi battono i granata per 1-0 a San Siro (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-TORINO – L’Inter vince all’ultimo respiro, battendo il Torino a San Siro con il punteggio di 1-0. A realizzare la rete decisiva ci pensa Marcelo Brozovic che insacca all’89’ su assist di Nicolò Barella. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 58%. La squadra di Simone Inzaghi produce più tiri in totale (16 a 9), ma il discorso è diametralmente opposto per quanto riguarda le conclusioni nello specchio: gli ospiti centrano infatti la porta ben 7 volte contro le 3 degli avversari.

ALTRI DATI – I padroni di casa battono 6 calci d’angolo, 5 gli uomini allenati stasera da Matteo Paro. Parità assoluta per quanto riguarda i fuorigioco, 1 a testa nell’arco dei 90′. Partita che si chiude con 8 falli commessi a 17.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 12 punti dopo 6 turni di Serie A, con 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte.