Inter-Torino, pagelle: Handanovic tiene a galla Inzaghi, 8! Dzeko da incubo

Inter-Torino termina 1-0. Il gol di Brozovic nel finale permette di festeggiare i tre punti. Inzaghi tenuto in partita solo da Handanovic, che è nettamente il singolo decisivo in casa nerazzurra nonché il migliore in campo. Da dimenticare la prestazione di Dzeko ma anche quella della difesa, che rischia più volte di affondare. Di seguito le pagelle di Inter-Torino in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 8 – Bravo al 20′ a respingere di piede la conclusione di Vlasic dopo la serpentina in area di rigore. La stessa tipologia di parata si verifica al 57′ sulla punizione di Ricardo Rodriguez, sporcata dalla barriera, dopo quella con le mani sul tentativo di Sanabria. Si conferma concentrato e paratutto fino al triplice fischio finale. In pratica da solo tiene l’Inter in partita con una serie di parate come non si vedeva da tempo. Prestazione che farà discutere (positivamente) dopo le critiche degli ultimi giorni. Ritrovato. Il migliore.

Inter-Torino, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 5 – Un po’ troppo in difficoltà contro il tridente granata. Così Vlasic si esalta sul suo lato. E il tiro al bersaglio, reso nullo solo dall’ottimo Handanovic, non è un bel biglietto da visita per la difesa nerazzurra. Non è ancora quello della passata stagione.

STEFAN DE VRIJ 5 – Come il suo compagno di reparto, né più né meno. Soffre molto più del previsto il tridente del Torino. A partire da Sanabria, che ha una buona occasione per rovinare il weekend ai tifosi interisti. Deve ringraziare Handanovic se per tre giorni può analizzare con più tranquillità cosa non sta funzionando in questo periodo.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Inzaghi lo schiera in difesa per due motivi: migliorare l’impostazione dal basso e fornire più cross per le punte. Entrambi i compiti gli riescono male. Male sì ma nel complesso non fa danni. Pochi minuti da quinto di centrocampo ma senza cambiare inerzia alla propria prestazione.

– Dal 77′ RAOUL BELLANOVA 6 – Quarto d’ora finale incoraggiante sulla fascia destra. Sarà che gli altri esterni faticano più del dovuto in questo periodo ma si fa trovare pronto.

Inter-Torino, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Altra prestazione sottotono dell’esterno destro olandese, già visto in difficoltà contro il Bayern Monaco. E anche in panchina, dopo l’uscita dal campo, non sembra particolarmente sereno.

– Dal 69′ ALESSANDRO BASTONI 6 – Ha indirettamente il merito di far avanzare Dimarco e soprattutto cambiare fascia a Darmian. Una doppia “novità” che lo stesso Inzaghi distrugge in tempi record con il secondo blocco di sostituzioni. In difesa la sofferenza dura fino all’ultimo ma la sua presenza fisica è più che altro decisiva in attacco, come visto in occasione dell’azione-gol.

NICOLÒ BARELLA 6 – Il riposo assoluto nel turno infrasettimanale internazionale sembra non essergli di aiuto. Vanifica un’occasione d’oro a 15′ dalla fine, dopo una prestazione tutt’altro che positiva. Potrebbe uscire, invece Inzaghi lo tiene in campo e vince la sua scomessa: suo l’inaspettato assist che vale l’1-0 di Brozovic. Sufficienza piena solo per questo.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Altro giro, altra corsa. A vuoto. La sua partita inizia quando esce Calhanoglu ed è costretto a fare quello che non ha fatto per quasi 80′. E anche di più. L’inserimento perfetto e il delizioso tocco che porta l’Inter sull’1-0 valgono tre punti. Importantissimi. Un voto in più, più che meritato, per via del peso del gol-vittoria.

HAKAN CALHANOGLU 7 – L’unico a provarci. Anzi, l’unico a giocare a calcio. Imposta la manovra, cuce i reparti, si inserisce e prova anche la conclusione. Il suo è un monologo in mezzo a un gruppo di calciatori in maglia nerazzurra tutt’altro che motivati a far bene. Non può reggere l’Inter da solo ma la fatica accumulata è solo l’ennesimo problema che si aggiunge a quelli più evidenti.

– Dal 77′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Backup ideale di Calhanoglu. Peccato che riesca a sbagliare le prime – semplici – giocate. E l’uscita di Calhanoglu diventa ancora più pesante. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite ma sulla vittoria finale c’è anche la sua firma: non molla mai e il duo Barella-Brozovic ringrazia.

MATTEO DARMIAN 6 – Ha bisogno di un’ora piena di gioco per pennallare il primo cross pericoloso della serata. Da sinistra. Appena riportato a destra per poco non guadagna un rigore con un altro cross. Poi Inzaghi lo sposta nuovamente a sinistra. Il senso? Confermare la confusione generale. Fa sempre quello che può, i problemi sono a monte…

– Dall’85’ ROBIN GOSENS 6 – Da premiare la carica e la concentrazione con cui chiude la partita a difesa dell’1-0 finale.

Inter-Torino, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 4.5 – Non ha il contagiri al posto dei piedi e si vede. Un appoggio sbagliato, un tiro telefonato. Troppo poco per chi dovrebbe segnare. Pochissimo per chi riesce a sbagliare qualsiasi giocata fin dal primo minuti. E infatti è anche il primo a uscire. Sabato da dimenticare. Inconsistente. Il peggiore.

– Dal 69′ JOAQUIN CORREA 5.5 – Non cambia marcia. Non cambia la partita. Non cambia il suo apporto all’obiettivo nerazzurro. Però è più partecipe di Dzeko, perché non potrebbe essere altrimenti. E ne beneficia il suo partner. Se è l’unica opzione di Inzaghi in attacco, dalla panchina, forse è il caso di riconsiderare le strategie in sede di calciomercato…

LAUTARO MARTINEZ 7 – Il primo a provarci, il primo a non riuscirci. L’ultimo ad arrendersi. Non è per un non-gol che si demoralizza, anzi. Il Toro argentino prova fino alla fine a spingere la palla in rete, sebbene ad aiutarlo non ci sia quasi nessuno. Ah, quando torna Lukaku? Nel complesso, solo Handanovic fa di più per evitare all’Inter un altro weekend da dimenticare.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5.5 – Tre punti sono sempre tre punti, quindi vanno bene a prescindere dalla prestazione. E dalle scelte dell’allenatore, che non convincono appieno. Evidentemente motiva bene Handanovic dopo la rumorosa panchina in favore di Onana contro il Bayern Monaco, tutto il resto è da dimenticare. Compresi i cambi, tardivi e poco legati alla prestazione in sé. Il gol dell’1-0 è frutto di un episodio estemporaneo che non rientra nei meriti del tecnico, che comunque ci mette del suo: continua a ignorare Asllani in luogo di Brozovic ed evita l’ennesima sostituzione a Barella.

Le pagelle degli avversari: il Torino di Juric

TORINO: V. Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 6.5, Buongiorno 5.5, Ricardo Rodriguez 7 (dal 77′ Zima 5); Lazaro 6 (dal 90′ Singo SV), Lukic 7, Linetty 6.5 (dal 69′ Ilkhan 5), Vojvoda 6; Seck 6.5 (dal 69′ Radonjic 6), Vlasic 7; T. Sanabria 6.5 (dal 90′ Pellegri SV). All. Paro 6.5 (vice di Juric, ndr)

