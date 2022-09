Brozovic: «Vittoria importante per Inzaghi e tutti! Una cosa bisogna fare»

Brozovic ha parlato al termine di Inter-Torino, sfida valevole per la sesta giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

VITTORIA IMPORTANTE – Marcelo Brozovic ha parlato così dopo il fischio finale di Inter-Torino: «Vittoria importante perché sappiamo che era una partita tosta, era veramente importante perché siamo stati in difficoltà e questa vittoria è davvero importante. Le due sconfitte? Lavoriamo più duramente e più intensamente, bisogna avere più gamba perché in alcune partite non siamo riusciti a fare quello che sappiamo. Bisogna lavorare, andare avanti e vincere. Confronto con la squadra? Voglio dire che abbiamo parlato e basta, nient’altro. Vittoria importante per Inzaghi? Per tutti noi è una vittoria importante, per i tifosi e per la gente che ama l’Inter. Speriamo di vincere il più possibile».