Statistiche Inter-Genoa: Conte accelera, ma 51% chiaro. 12-7: Lukaku tris

Statistiche Inter-Genoa: Conte e i suoi conquistano tre punti fondamentali per la classifica con una grande prestazione. Lukaku è protagonista assoluto con due gol e un assist. Il possesso palla rivela un aspetto essenziale del gioco nerazzurro

STATISTICHE INTER-GENOA – La Beneamata non delude contro il Genoa. Nonostante le tante assenze, il gioco non è mancato: sorprende, però, il possesso palla solo al 51%. Questo dato è un chiaro segno della velocità e delle verticalizzazione che richiede Conte. Non il mantenimento sterile e rischioso della sfera, ma l’essenziale per far male all’avversario.

UN GRANDE PROTAGONISTA – A dispetto del risultato finale, non sono stati molti i tiri dell’Inter. 12 le conclusioni totali contro le 7 avversarie: cinismo e cattiveria hanno fatto la differenza, ma anche un gran Lukaku. Il belga ha dominato la partita con la sua fisicità e anche in fase realizzativa.