Statistiche Inter-Fiorentina: per la squadra di Inzaghi il ‘solito’ problema

La Fiorentina, grazie ad un gol di Bonaventura, espugna San Siro e batte l’Inter 0-1 (qui tabellino e pagelle). I nerazzurri creano molto ma non trovano la via della rete

STATISTICHE INTER – L’Inter cade per la terza volta consecutiva in Serie A. Nell’anticipo delle 18 del sabato di Serie A è la Fiorentina ad imporsi per 0-1 con un gol di Bonaventura. Il possesso palla, nonostante il risultato, è nettamente a favore dei nerazzurri: 59% contro il 41% degli ospiti. Fiorentina avanti sul dato dei tiri: 19 a 16, con la squadra di Inzaghi però che centra lo specchio della porta soltanto 3 volte. Un problema che si ripresenta per l’ennesima volta in stagione. Inter avanti anche sul conto dei corner: 10 battuti dai nerazzurri, 8 dalla squadra di Italiano.

ALTRI DATI – Inter avanti sul numero di falli: 8 quelli commessi dagli uomini di Inzaghi, 7 dalla squadra di Italiano. Pochi gli off-side rilevati: 4 per l’Inter e 0 per la Fiorentina