Inter-Fiorentina, pagelle: Lukaku irrecuperabile 4.5, Brozovic 5.5

L’Inter perde la sua terza partita consecutiva contro la Fiorentina, 1-0 il risultato finale a San Siro (vedi report). Decide Giacomo Bonaventura nel secondo tempo, Romelu Lukaku è il peggiore in campo 4.5. Marcelo Brozovic non entra mai in partita, 5.5.

ANDRÈ ONANA 6.5 – Compie un’ottima parata su Castrovilli all’inizio, poi è reattivo con la palla tra le mani ed è preciso per la ripartenza della squadra. Trova spesso sia Lukaku che Mkhitaryan per andare in velocità. Salva sul colpo di testa di Cabral, non può niente su Bonaventura.

Inter-Fiorentina, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6 – Gestisce senza problemi Saponara, lo anticipa molte volte e nell’unico errore commesso salva poi il tiro dell’avversario, da dove poi nasce l’occasione di Ikoné. Dalla sua parte la Fiorentina non crea occasioni.

FRANCESCO ACERBI 6 – Non soffre Cabral, non si alza come nelle precedenti partite e non è partecipe nella manovra veloce. Nella ripresa viene messo sulla sinistra e si vede la differenza rispetto a Bastoni.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – È il difensore più attivo sulla fascia, sale e crea superiorità anche in fase offensiva. Un suo cross va vicino alla testa di Correa, i lanci lunghi creano occasioni da gol importanti per l’Inter. Preciso e ispirato. Dopo un primo tempo da protagonista, si perde l’uomo sul corner e Bonaventura segna. Gravi responsabilità.

– dal 63′ STEFAN DE VRIJ 6 – Entra in campo nel momento in cui l’Inter deve attaccare. Poco da sottolineare della sua prestazione.

Inter-Fiorentina, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – È una spina nel fianco di Biraghi, viene imbeccato sempre dai centrocampisti e trova gli spazi per essere pericoloso. Manca solo l’ultimo passaggio, ma c’è e si fa sentire finalmente. Nel secondo tempo è irritante per quanto spazio ha e non sfrutta.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Si rende protagonista di cose estemporanee, recupera qualche pallone ma sbaglia troppi passaggi e risulta sconnesso. Il suo contributo a centrocampo è quasi nullo. Il palo nel secondo tempo è pura sfortuna e raffigura a pieno la serata nerazzurra.

MARCELO BROZOVIC 5.5 – La manovra offensiva dell’Inter è verticale, veloce ed è diretta alle due punte. La palla passa poco dai suoi piedi, da cui poi tra l’altro non esce mai un corner degno di nota. Nella ripresa viene ammonito e non entra mai in partita.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Recupera palla, supera Igor in velocità e dribbla due volte l’altro difensore con una busta, sbaglia solo davanti al portiere non servendo Lukaku. È l’anima di questa Inter, indispensabile a centrocampo.

– dal 77′ KRISTJAN ASLLANI S.V.

ROBIN GOSENS 5.5 – È spento, lascia due volte solo Ikoné e viene graziato dal liscio del francese. In fase offensiva non punge e non trova il guizzo vincente. Sul gol della Fiorentina si fa anticipare da Cabral ed è in parte responsabile.

– dal 63′ RAOUL BELLANOVA 6.5 – Il suo inserimento sul cross di Dumfries è perfetto, riesce a anticipare il difensore ma Terracciano para incredibilmente. Galoppa sulla fascia sinistra e dà grande velocità, quella che non riesce mai a dare Gosens.

Inter-Fiorentina, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 6 – Finalmente una partita di livello, controlla i difensori con qualità e fa sponde giuste per i centrocampisti. Trova anche qualche dribbling che mette in porta i suoi compagni. Nel secondo tempo viene sostituito proprio nel momento in cui poteva servire un uomo dietro le punte.

– dal 63′ LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Entra, ha l’occasione di tirare ma si tuffa inutilmente in area. Serve Dumfries in velocità due volte, ma non cambia la partita.

ROMELU LUKAKU 4.5 – Gioca molto bene inizialmente, ma gli manca il gol. È il pericolo più grande dell’attacco nerazzurro, ma sbaglia un’occasione clamorosa nel primo tempo. Nella ripresa non riesce a segnare una rete già fatta a porta vuota su assist di Bastoni. Allarmante la prestazione del belga, che sembra irrecuperabile e non degno del rinnovo del prestito dal Chelsea.

– dal 77′ EDIN DZEKO S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – La squadra gioca bene, crea numerose occasioni da gol ma si infrange sulla sfortuna, i pali e Terracciano. Lukaku sbaglia l’impossibile e porta Inzaghi alla decima sconfitta in campionato, nel giorno in cui forse ha meno responsabilità. L’Inter subisce la rete su palla inattiva, proprio da due disattenzioni in marcatura di Gosens e dello sbadato Bastoni. La qualificazione in Champions League è pura utopia per questa squadra, che non sembra più capace di vincere una gara.

Le pagelle degli avversari: la Fiorentina di Italiano

FIORENTINA – Terracciano 6.5; Dodo 6, Martinez Quarta 6 (Milenkovic 6), Igor 6.5 (Ranieri S.V.), Biraghi 5.5; Bonaventura 7, Mandragora 6, Castrovilli 6.5 (Amrabat 6); Ikonè 5 (Barak S.V.), Cabral 6, Saponara 5.5 (Sottil 6) All. Italiano 8