Inter-Fiorentina 0-1, il tabellino della partita della 28ª giornata di Serie A

Inter-Fiorentina è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022-2023.

CHE SCANDALO – La decima sconfitta in ventotto giornate di Serie A. Questo è lo stato dell’Inter attuale, un fallimento vergognoso e adesso bisogna vedere chi si prenderà le responsabilità. Decide un gol Giacomo Bonaventura, al termine di un grottesco pomeriggio dove va ancora una volta in scena la galleria degli orrori. La Fiorentina banchetta al Meazza, vince l’ottava partita di fila e conquista il decimo risultato utile consecutivo. Mentre la squadra di Simone Inzaghi si divora gol assurdi come quello di Romelu Lukaku ed è sconfitta per la terza giornata di fila, la quarta nelle ultime cinque di Serie A. Così in Champions League non ci si va neanche chiedendo un miracolo. Questo il tabellino di Inter-Fiorentina.

INTER-FIORENTINA 0-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni (63’ de Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic (78’ Dzeko), Mkhitaryan (78’ Asllani), Gosens (63’ Bellanova); Lukaku, Correa (63’ Lautaro Martinez).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Martinez Quarta (46’ Milenkovic), Igor, Biraghi; Castrovilli (66’ Amrabat), Mandragora (76’ Barak); Ikoné (76’ Ranieri), Bonaventura, Saponara (66’ Sottil); Cabral.

In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, N. Gonzalez, Venuti, Bianco, Brekalo, Kouamé.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Colarossi – Capaldo; Cosso; VAR Marini; A. VAR Di Bello)

Gol: 53’ Bonaventura

Ammoniti: Castrovilli (F), Brozovic, Acerbi (I), Italiano (F, allenatore)

Recupero: 2’ PT, 6’ ST