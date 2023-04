L’Inter sbatte contro palo e sfortuna, la Fiorentina vince a San Siro

Termina 0-1 Inter-Fiorentina. I nerazzurri creano tantissime palle-gol colpendo anche un palo con Barella, ma peccano anche di precisione sotto porta. La Viola punisce con Bonaventura

PORTA STREGATA − La ripresa si apre sulla falsa riga dei primi 45′ (vedi report), ovvero: tante occasioni da rete da una parte e dall’altra, ma risultato inchiodato sempre sullo 0-0. Dopo un minuto ci prova Gosens, che servito sul secondo palo spara alto non di molto. La Viola risponde con Castrovilli, che tira fuori una grandissima conclusione a giro con pallone che sfiora il palo alla sinistra di Onana. Ma la più grande palla-gol dell’Inter è al minuto 49: lavorano a sinistra Gosens e Bastoni, cross basso del braccetto e clamoroso errore di Lukaku che svirgola col mancino davanti Terracciano. Gol sbagliato gol subito. Passano quattro minuti e la Fiorentina passa in vantaggio: Cabral spizza da calcio d’angolo, respinta di Onana e sulla ribattuta Bonaventura anticipa Bastoni per l’1-0. L’Inter prova a rituffarsi in avanti sfiorando il pareggio al 58′ con Barella, che centra il palo con una meravigliosa conclusione di esterno destro. Porta stregata per i nerazzurri, che ci provano anche con il neo-entrato Bellanova: provvidenziale Dodo a salvare Terracciano con la testa. Nel finale, quasi autogol viola sventato sulla linea da Ranieri. Per l’Inter arriva la decima sconfitta in campionato, la terza consecutiva dopo quelle contro Spezia e Juventus.