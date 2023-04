Inter-Fiorentina 0-0 al 45′, risultato bugiardo: ci prova Lukaku!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Fiorentina, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

RISULTATO BUGIARDO – 0-0 fin qui a San Siro ma, vedendo le occasioni da una parte e dall’altra, si tratta di un risultato decisamente bugiardo. A provarci subito è la Fiorentina che dopo 13 minuti crea una doppia occasione da brividi: Castrovilli colpisce di forza su un cross dalla sinistra e Onana è bravissimo a respingere, ma ancor più bravo dopo quando la sfera rimbalza su Bastoni e il portiere camerunense con un colpo di reni evita l’autorete. Si sveglia poi l’Inter, con Mkhitaryan che al 23′ prende palla e si fa tutto il campo saltando diversi avversari ma poi, sul più bello, si vede respingere una prima conclusione da Terracciano e manda fuori la seconda conclusione sulla respinta con una rovesciata.

SI VEDE ROMELU – Prosegue l’altalena di emozioni da una parte e dall’altra, con l’Inter ancora pericolosa poco dopo quando Dumfries scende sulla destra e mette in mezzo una palla che Lukaku deve solo spingere in porta: il belga controlla però male per evitare il recupero di due avversari, perdendo così di fatto la possibilità di bucare la rete. Lo stesso accade dalla parte opposta poco dopo, quando Ikoné ha la possibilità tutto solo davanti a Onana di spingere la palla in rete, ma liscia il pallone decidendo di fatto di graziare i nerazzurri. Nel finale tentativi a vuoto dell’Inter, con il primo tempo che si chiude quindi sul punteggio di 0-0.

INTER-FIORENTINA 0-0