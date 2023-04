Mulattieri gol, ma non basta! Al ‘Curi’ è parità fra Perugia e Frosinone

Perugia-Frosinone è terminata con il punteggio di 1-1: la capolista, in svantaggio a metà del secondo tempo, impatta la partita grazie all’ennesimo gol di Mulattieri

PARI – Perugia e Frosinone hanno dato vita ad una sfida sfida molto divertente, terminata col punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, con un gol annullato agli ospiti, la partita si sblocca nella ripresa. Ad aprire le marcature per i padroni è Casasola che al 62′ insacca su assist di Rosi. La rete viene convalidata dopo un lungo check del VAR per un presunto tocco di mano dello stesso autore del gol. Ma gli ospiti non ci stanno e al 77′ trovano la rete del definitivo 1-1 con Samuele Mulattieri. L’attaccante, di proprietà dell’Inter, è bravissimo capitalizzare l’assist di Caso e siglare l’undicesimo gol stagionale. Un gol però che non basta per regalare ai “ciociari” i tre punti.