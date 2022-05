Statistiche Inter-Empoli: possesso palla schiacciante, dato clamoroso nei tiri

Statistiche Inter-Empoli: i nerazzurri di Inzaghi superano i toscani per 4-2 in casa (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-INTER – L’Inter batte l’Empoli in rimonta a San Siro con il punteggio di 4-2 (reti di Andrea Pinamonti, Kristjan Asllani, autogol di Simone Romagnoli, doppietta di Lautaro Martinez e sigillo finale di Alexis Sanchez). Possesso palla nettamente in favore dei nerazzurri con il 64%. La squadra di Simone Inzaghi produce una quantità enorme di tiri, ben 37 contro i 4 degli avversari. Sono 10 le conclusioni in porta dei padroni di casa, 2 (con il 100% di realizzazione) quelle degli ospiti.

ALTRI DATI – I campioni d’Italia in carica calciano 14 volte dalla bandierina, 2 volte gli uomini di Aurelio Andreazzoli. 2 offside fischiati ai meneghini, soltanto 1 ai toscani. Partita giocata a grande ritmo ma poco fallosa, che si chiude con 10 infrazioni commesse a 9.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 78 punti in classifica dopo 36 turni di Serie A, con 23 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.