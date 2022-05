Inter-Empoli 4-2, rimonta pazzesca nel segno di Lautaro Martinez!

Termina Inter-Empoli, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo nella gara di San Siro dopo il 2-2 di fine primo tempo (vedi report).

RIMONTA COMPLETATA – Si riparte esattamente da dove si era fermato il primo tempo, con l’Inter che attacca a testa bassa e si vede negare il gol in ben tre occasioni da altrettante parate miracolose di Vicario. Al 64′ non può nulla però il portiere dell’Empoli: Milan Skriniar recupera un pallone fondamentale a centrocampo, rilancia l’azione con Barella che la mette in mezzo, rinvio della difesa avversaria ma la sfera finisce sul destro di Lautaro Martinez: 3-2 con San Siro che esplode.

Inter-Empoli, rimonta pazzesca a San Siro: ora è il turno del Milan

RISULTATO SIGILLATO – Gestiscono bene palla i nerazzurri, anche grazie alle forze fresche rappresentate da Dzeko, D’Ambrosio, Vidal, Sanchez e Darmian. La sofferenza è comunque tanta e potrebbe finire al 90′, quando Perisic mette in mezzo un bellissimo cross che proprio Sanchez spara in curva a porta vuota, arrivandoci in allungo. Un minuto dopo è invece Dzeko ad avere l’occasione di metterla in ghiaccio con una ripartenza in solitaria, ma il suo diagonale va a stamparsi contro il palo. Proprio i due, però, decidono di mettere il sigillo finale all’ultimo secondo: il bosniaco entra in area dalla sinistra, palla in mezzo per il cileno che questa volta non ha alcun problema a trovare il tocco decisivo per il 4-2 finale. Ora la palla passa al Milan.

INTER 4 – 2 EMPOLI

MARCATORI: Pinamonti (E) al 5′, Asllani (E) al 29′, aut. Romagnoli (I) al 40′, Lautaro Martinez (I) al 45′ e al 64′, Sanchez (I) al 90’+4

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): 13 Vicario; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 33 Luperto, 65 Parisi; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 27 Zurkowski; 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 22 Furlan; 8 Henderson, 9 Cutrone, 11 Di Francesco, 15 Benassi, 16 Fazzini, 19 La Mantia, 21 Cacace, 34 Ismajli, 35 Baldanzi, 42 Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli