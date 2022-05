Inter-Empoli dallo 0-2 al 2-2 al 45′: reazione pazzesca a San Siro!

Termina il primo tempo di Inter-Empoli, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con il doppio vantaggio degli ospiti pareggiato poi negli ultimi cinque minuti.

SVANTAGGIO – Parte in salita la gara per l’Inter, che passa in svantaggio dopo soli 5 minuti: male la difesa, con Andrea Pinamonti che si ritrova libero tra de Vrij e Skriniar e in allungo manda in porta il pallone – arrivato con un poco pretenzioso cross dalla destra – che vale lo 0-1. I nerazzurri subiscono il colpo e al 10′ prendono anche il gol dello 0-2 con Zurkowski, che viene però annullato per posizione di fuorigioco. La scossa arriva subito dopo questo episodio, con l’inizio di un forcing che porta a diverse occasioni da gol, senza riuscire però a trovare la rete. Arriva al 22′ anche un calcio di rigore per un presunto fallo di Parisi su Barella, che viene però tolto dopo un check al VAR: palla.

Inter-Empoli, dopo la doccia fredda arriva la reazione

RADDOPPIO E REAZIONE – Un altro grave errore difensivo, però, manda l’Inter ancora più a fondo. Al 29′ Asllani scappa via ancora una volta a de Vrij e con un diagonale non lascia scampo a Samir Handanovic, mandando in rete il pallone che vale lo 0-2. Non prevale però lo scoramento e prima di fine primo tempo la squadra di Simone Inzaghi accorcia le distanze: Federico Dimarco si guadagna la fascia sinistra, palla in mezzo e Romagnoli in scivolata la manda nella sua stessa porta. Forcing che prosegue anche pochi minuti dopo, con una doppia occasione per Lautaro Martinez e Barella che non riescono di poco a trovare la porta. Proprio i due, un minuto dopo, chiudono la rete che vale il pari: il centrocampista recupera palla, ripartenza e l’argentino spacca la porta da dentro l’area per il 2-2. Vanno così negli spogliatoi le due squadre, al termine di un primo tempo carico di emozioni.

INTER 2 – 2 EMPOLI

MARCATORI: Pinamonti (E) al 5′, Asllani (E) al 29′, aut. Romagnoli (I) al 40′, Lautaro Martinez (I) al 45′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): 13 Vicario; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 33 Luperto, 65 Parisi; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 27 Zurkowski; 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 22 Furlan; 8 Henderson, 9 Cutrone, 11 Di Francesco, 15 Benassi, 16 Fazzini, 19 La Mantia, 21 Cacace, 34 Ismajli, 35 Baldanzi, 42 Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli