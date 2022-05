Lautaro Martinez al 45′: «Adesso continuare come i 15/20 minuti finali»

Lautaro Martinez è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Inter-Empoli, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 2-2, frutto dei gol di Andrea Pinamonti al 5′, di Kristjan Asllani al 28′, di Simone Romagnoli (aut.) al 40′ e di Lautaro Martinez al 45′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Lautaro Martinez dopo il primo tempo di Inter-Empoli, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. «Adesso dobbiamo continuare come i 15/20 minuti finali. Credo che il primo quarto d’ora abbiamo tenuto palla, ma abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere».