Inter-Empoli, i diffidati e gli squalificati per la 36ª giornata di Serie A

Inter-Empoli si giocherà alle ore 18.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentaseiesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la partita che apre il lungo weekend, con vari diffidati e due squalificati negli ospiti. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizia proprio con la sfida di San Siro.



INTER-EMPOLi venerdì 6 maggio ore 18.45 (36ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore), Ivan Perisic, Arturo Vidal (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Empoli: Riccardo Marchizza, Andrea Pinamonti, Lorenzo Tonelli (prossima partita Salernitana in casa)

Squalificati Empoli: Petar Stojanovic (una giornata), Valerio Verre (una giornata)