Inter-Empoli 4-2, il tabellino della partita della 36ª giornata di Serie A

Inter-Empoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-2: questo il tabellino della partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022.

L’ABBIAMO VINTA! – Quando tutto sembrava finito e la Serie A appariva già nelle mani del Milan l’Inter tira fuori il carattere mancato in altre partite e compie la grande rimonta. Da 0-2 fino al 40′ al 4-2 di Alexis Sanchez al 94′ che permette di dare tre punti fondamentali per mantenere viva la speranza. Ora è +1 con una partita in più, si dovrà attendere fino a domenica sera (ore 20.45) quando il Milan sarà ospite del Verona. Uno spaventoso avvio dell’Empoli, col prestito nerazzurro Andrea Pinamonti indemoniato, porta a uno 0-2 da incubo. Poi suona la carica Lautaro Martinez: doppietta per ribaltare il risultato in un Meazza gremito e che esplode. Questo il tabellino di Inter-Empoli.

INTER-EMPOLI 4-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (70′ D’Ambrosio); Dumfries (77′ Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (70′ Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (70′ Dzeko), Correa (82′ Sanchez)

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Gosens, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi (78′ Benassi), S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski (61′ Henderson), Stulac (69′ Ismajli), Bandinelli; Asllani, Bajrami (61′ Di Francesco, 68′ Cutrone); Pinamonti.

In panchina: Ujkani, Furlan, Fazzini, La Mantia, Cacace, Baldanzi, Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (Berti – Galetto; Marini; VAR Banti; A. VAR Zufferli)

Gol: 5′ Pinamonti (E), 28′ Asllani (E), 40′ aut. S. Romagnoli, 45′, 64′ Lautaro Martinez, 94′ Sanchez

Ammonito: Lautaro Martinez (I)

Recupero: 3′ PT, 5′ ST