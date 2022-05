Inter-Empoli, le pagelle: Lautaro Martinez 8! Skriniar 5 ma c’è chi fa peggio

Inter-Empoli è terminata 4-2. L’assurdo 0-2 iniziale viene ribaltato in due tempi. Decisivo per le sorti nerazzurre Lautaro Martinez, carico e preciso come non mai sotto porta. Rivedibile la prestazione difensiva, Skriniar compreso. Di seguito le pagelle di Inter-Empoli in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 5 – Quella di Pinamonti è una fiammata su cui non pensa nemmeno di poter intervenire. Asllani gli fa passare la palla sotto le gambe: poteva fare meglio. Inizio da brividi, poi ci pensano i compagni.

Inter-Empoli, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 5 – Malissimo su Pinamonti, male male su Asllani. Si riscatta – almeno – con la palla recuperata con cattiveria su Di Francesco, facendo partire l’azione del 3-2. Prestazione da matita blu in difesa, però.

STEFAN DE VRIJ 4 – Malissimo in generale, in occasione dello 0-2 anche di più. Gli manca la cattiveria che contraddistingue la reazione di Skriniar, ad esempio. Il peggiore.

FEDERICO DIMARCO 6 – Il meno peggio in difesa e già questo fa riflettere. Propizia l’autogol di Romagnoli con un cross. Come sempre, meglio davanti che dietro. Troppo debole al tiro.

– Dal 71′ DANILO D’AMBROSIO 6 – Normale amministrazione finale.

Inter-Empoli, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Impreciso ma sempre volenteroso. Così così nell’uno contro uno. Gli manca lo spunto decisivo in area di rigore.

– Dal 77′ MATTEO DARMIAN 6 – Non si limita al compitino, provando a essere protagonista nei pochi minuti a disposizione.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Il voto è una media tra la foga agonistica e le giocate lucide, quindi tra l’impegno e la concretezza. Le prova tutte, ma i tiri sono più imprecisi delle cadute in area di rigore. Mezzo voto in più per non aver mai mollato, quando la fine sembrava già arrivata.

MARCELO BROZOVIC 6 – Inizia a giocare dopo lo 0-2 dell’Empoli. E a quel punto inizia a giocare anche l’Inter. La speranza è che si sia risparmiato, anche a livello agonistico, per la Finale di Coppa Italia.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Partecipa alla partita a due volti dell’Inter. Assente nella prima parte, protagonista a intermittenza nella seconda. Ha più gamba e idee dei suoi compagni di reparto. Almeno finché non finisce la benzina.

– Dal 71′ ARTURO VIDAL 6 – Preziosissimo nel finale di partita con la sua esperienza.

IVAN PERISIC 7 – Inizia male e finisce alla grande. Incredibile il modo in cui riesce a fare la differenza sulla lunga distanza. E il fatto che Inzaghi non pensi nemmeno di farlo rifiatare in favore di Gosens si spiega così.

Inter-Empoli, le pagelle degli attaccanti

LAUTARO MARTINEZ 8 – La vince da solo. Letteralmente. Non per la prestazione in sé, ma per il fatto che i compagni non segnerebbero nemmeno con le mani. E Vicario, se non fosse per El Toro argentino, sarebbe il migliore in campo. E invece lo è proprio il numero 10 nerazzurro. Indiavolato. Il migliore.

– Dal 71′ EDIN DZEKO 6 – Non vede la porta. E quando la vede, prende il palo. Peccato, perché avrebbe più di un’occasione per chiudere la partita. Alla fine si riscatta con l’assist per Sanchez.

JOAQUIN CORREA 5 – L’esempio perfetto dei compagni di Lautaro Martinez che non segnerebbero nemmeno con le mani. Ha un paio di spunti interessanti in mezzo a tanti errori.

– Dall’82’ ALEXIS SANCHEZ 6.5 – Entra nel finale per aiutare i compagni a gestire il vantaggio minimo. E sembra potersi aggiungere alla lista di quelli che non riescono proprio a segnare. Invece sul gong cala il poker nerazzurro.

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 6.5 – Bravo a non cambiare subito, dopo lo shock iniziale. Mantiene la calma solo apparentemente. La squadra lo segue. Non è la solita “Pazza Inter” ma qualcosa di ancora più isterico. Il 4-2 finale gli dà tutte le ragioni di questo mondo, però. Ora testa alla Juventus: la Coppa Italia va portata a casa.

I voti degli avversari: l’Empoli di Aurelio Andreazzoli

EMPOLI 6.5: Vicario 7.5; Fiamozzi 5 (dal 78′ Benassi SV), S. Romagnoli 5, Luperto 5.5, Parisi 6.5; Asllani 7.5, Stulac 6.5 (dal 69′ Ismajli 5.5), Bandinelli 6; Bajrami 6.5 [dal 61′ Di Francesco 5 (dal 69′ Cutrone 5.5)], Zurkowski 7.5 (dal 61′ Henderson 5.5); Pinamonti 7.5. All. Andreazzoli 6.5