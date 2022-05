Skriniar: «2 schiaffi, non deve succedere! Andare oltre le nostre possibilità»

Skriniar ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Empoli, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A vinta in rimonta dai nerazzurri per 4-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

SCHIAFFI E REAZIONE – Milan Skriniar parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Empoli: «Incitavo i tifosi a fare ancora più rumore? Perché abbiamo bisogno dei nostri tifosi soprattutto quando andiamo sotto, quando prendiamo due schiaffi, dobbiamo tirare fuori tutto e i tifosi ci danno sempre uno mano. Era importante andare a riposo sul 2-2, abbiamo preso due schiaffi e non deve succedere. Faccio i miei complimenti alla squadra per la reazione e sono contento per la vittoria. Anche da questo si vede che siamo forti, sappiamo sempre reagire quando andiamo sotto, abbiamo giocatori fortissimi. Sono rimaste due partite e dobbiamo andare oltre le nostre possibilità. Cosa faremo fino a Verona-Milan? Noi ci godiamo questa vittoria e vediamo cosa fanno loro, ora dobbiamo prepararci per la Coppa Italia che ci aspetta. Sarà una partita tosta».