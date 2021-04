Statistiche Inter-Cagliari: la squadra di Antonio Conte porta a casa tre punti pesantissimi con il gol di Darmian e dopo l’ottimo ingresso di Hakimi (clicca qui per le pagelle). Gara difficile con possesso palla quasi pari e i rossoblù che si chiudono: una mossa decisiva

STATISTICHE INTER-CAGLIARI – L’Inter cerca di verticalizzare con velocità e qualità per le punte, ma fa fatica a sbloccare la partita contro un avversario molto chiuso e che non fa penetrare i milanesi in area. Il possesso palla si attesta al 51% per gli ospiti, ma lo scenario è chiaro (eccezion fatta per il finale): Inter di Conte a testa bassa e ospiti chiusi in area.

ALTRI DATI – Le occasioni da gol sono chiaramente in favore dell’Inter con 15 tiri totali contro 8. Eriksen ingaggia un duello personale con il portiere del Cagliari e lo perdere. A essere decisivo è, invece, l’ingresso di Hakimi, inizialmente in panchina per turnover. Mossa di Conte e tre punti di misura alla capolista.