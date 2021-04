Darmian: «Inter, l’importante era vincere e dare un segnale. Stiamo bene»

Darmian è stato uno dei grandi protagonisti di quest’oggi in Inter-Cagliari, partita vinta 1-0 nella trentesima giornata di Serie A grazie al suo gol. Ecco le sue dichiarazioni a caldo con Inter TV al termine della sfida del Meazza.

CONTINUARE A CORRERE – Matteo Darmian commenta Inter-Cagliari su Inter TV: «Era una partita difficile. Abbiamo avuto diverse occasioni ma non riuscivamo a sbloccarla, loro si stavano difendendo bene e sapevamo che gli servivano punti. Siamo stati bravi a sbloccarla e vincere: sono tre punti importanti oggi. Sapevamo quanto erano importanti oggi i tre punti, fin dall’inizio abbiamo mostrato la giusta voglia e determinazione per portare a casa la vittoria. Ripeto: loro si sono sempre difesi bene, onestamente non so come possano essere in una parte così bassa della classifica con le qualità e i giocatori che hanno. Però oggi l’importante era vincere e dare un segnale importante. Gol alla fine? Vuol dire che stiamo bene e che ci alleniamo per tenere ritmi importanti durante la partita. Quando le squadre iniziano a calare noi reggiamo con la nostra qualità: abbiamo vinto una partita difficile, siamo contenti. Non prendere gol, per noi difensori, è sempre qualcosa di bello. Però parte da tutta la squadra: sicuramente gli attaccanti ci stanno dando una mano. Bene così, dobbiamo continuare su questa strada. Una dedica? Sicuramente a mia moglie e mio figlio. Me l’ha detto prima della partita mia moglie, che non avevo ancora dedicato a loro un gol: detto fatto».