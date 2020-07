Statistiche Inter-Brescia: dominio e 6 gol, Conte corre. 20-3 dice tutto

Statistiche Inter-Brescia: i ragazzi di Antonio Conte regolano la pratica già nel primo tempo con una straordinaria prova di Sanchez e l’incisività di Young (qui le pagelle). Poi il dominio si allarga nella ripresa. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-BRESCIA – Fin dall’inizio, l’Inter dà una traccia chiara alla partita, dominando in lungo e in largo contro gli ospiti. Spiccano le prove di Sanchez in attacco e degli esterni, capaci di sfondare con regolarità e creare un gran numero di occasioni. A fine partita, sono 20 i tiri totali di nerazzurri contro i 3 degli ospiti: dimostrazione chiara del dominio dei nerazzurri.

CONTE CAMBIA E OTTIENE – Stavolta il turnover effettuato dal tecnico nerazzurro ottiene i risultati sperati. La fase offensiva funziona, ma il vero dominio è a centrocampo, dove la gestione del pallone è continua e di qualità. Il possesso palla a fine partita è infatti nettamente in favore dei nerazzurri con il 66%.