Moviola Inter-Brescia: Manganiello stavolta il rigore non può non darlo

Inter-Brescia ha avuto Gianluca Manganiello come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 6-0, con la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BRESCIA – Gianluca Manganiello voto 6.5. Lo aiuta la partita, anche se qualcosina da segnalare c’è. Dopo tredici minuti leggera spinta di Ales Mateju in area su Victor Moses, col nigeriano che cade troppo facilmente: un po’ poco per essere fallo. Il rigore è invece evidente al 19′ e con gli stessi protagonisti: il difensore del Brescia tampona l’esterno nerazzurro. Dubbi non possono essercene, nemmeno per un arbitro che nei precedenti con l’Inter era stato molto contestato. Al 35′ angolo battuto in porta da Alexis Sanchez, reattivo Jesse Joronen a salvare sulla linea. L’unico errore di Manganiello è al 39′: manca il giallo ad Andrea Papetti per un intervento in ritardo su Sanchez, anche perché due minuti dopo su fallo simile l’ammonizione la prende Stefan de Vrij (giusta, ferma Florian Ayé). Ripresa senza molto da dire a livello di moviola, gli unici episodi con un minimo di senso sono il quarto e il quinto gol. Regolari le posizioni di Roberto Gagliardini, sulla punizione di Sanchez, e Christian Eriksen sul tiro di Romelu Lukaku. Inter-Brescia finisce senza recupero nonostante il cooling break: inevitabile visto il punteggio.