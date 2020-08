Statistiche Inter-Bayer Leverkusen: 18-7, 2-1 stretto! Conte e difesa: avanti

Statistiche Inter-Bayer Leverkusen: i nerazzurri con una grande prova di Lukaku, Barella e della difesa (qui le pagelle) battono i tedeschi e passano il turno in Europa League. Analizziamo la partita della squadra di Conte con i dati numerici

STATISTICHE INTER-BAYER LEVERKUSEN – La squadra di Conte fa gioco e con un occhio alla difesa. I nerazzurri tengono palla e verticalizzano al momento giusto, creando un gran numero di occasioni. Sono 18 i tiri totali, ma di questi solo 7 in porta. Segno di come il 2-1 potesse essere molto più largo: troppe palle gol mancate.

DIFESA IN CRESCITA – Dopo le tante partite senza gol subiti delle ultime settimane, Handanovic viene battuto da Havertz. La prestazione della difesa dell’Inter è comunque di alto livello, anche nei momenti in cui il Bayer Leverkusen spinge al massimo. Conte gestisce bene le varie fasi della partita, anche se non arriva il meritato gol che l’avrebbe chiusa. Il possesso palla è degli ospiti con il 59%.