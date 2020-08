Pagelle Inter-Bayer Leverkusen: Lukaku mostro, de Vrij-Barella ovunque

Pagelle Inter-Bayer Leverkusen: Conte conferma Lukaku e Lautaro Martinez dal primo minuto (qui le formazioni ufficiali) e il belga è ancora una volta decisivo. Ottima prestazione della difesa, in particolare di de Vrij. Ecco tutti i voti

Pagelle Inter-Bayer Leverkusen: Lukaku boa e gol, de Vrij chiude tutto

HANDANOVIC 6: Havertz lo batte nel primo tempo. Bravo a impostare l’azione da dietro e nelle uscite nel finale.

GODIN 7: Il colpo di testa è centrale in occasione del gol subito. Esce bene sulla fascia destra. Sicurezza e esperienza. Domina sulle palle aeree.

DE VRIJ 7: Sbaglia pochissimo e domina nella sua zona in fase difensiva. Vince praticamente tutti i contrasti.

BASTONI 6,5: Cerca di controllare Havertz e spesso ci riesce. Perde un paio di contrasti, ma nel secondo tempo è praticamente perfetto.

– SKRINIAR SV: Entra nel finale per aiutare la difesa.

D’AMBROSIO 6: Soffre un po’ troppo Diaby sulla sua fascia. Manca qualità in fase offensiva, ma fa il suo.

– MOSES 6,5: Buon ingresso in partita. Corre e supera avversari sulla destra; attento in fase difensiva.

BARELLA 7: Sblocca la partita con un bel gol. Indispensabile con la sua corsa perenne a centrocampo.

BROZOVIC 6: E’ posizionato alla perfezione in entrambe le fasi di gioco. Peccato per qualche errore in impostazione.

GAGLIARDINI 6: Lotta molto a centrocampo, ma perde un paio di palloni importanti. Si vede poco in fase offensiva.

– ERIKSEN 6,5: Ottima partita. Ispira calcio e spesso trova linee di passaggio pazzesche. Bene in fase difensiva.

YOUNG 6,5: Le sue palle al corpo per Lukaku sono letali per il Bayer Leverkusen. Attento anche alle spalle.

LUKAKU 7,5: Assolutamente imprendibile per la difesa del Bayer Leverkusen. Fisicità assurda e gran gol. Ne sbaglia un altro nel primo tempo.

LAUTARO MARTINEZ 6,5: Lavora molto per la squadra e le combinazioni con Lukaku funzionano. A volte sbaglia qualche passaggio di troppo.

– SANCHEZ 6: Si divora un gol, ma crea due o tre potenziali occasioni da rete. Infortunio muscolare nel finale.

CONTE 7: La sua Inter si conferma compatta e soffre poco ma subisce gol questa sera. Le combinazioni offensive riescono bene. Bisognava chiudere prima la partita.

Pagelle Inter-Bayer Leverkusen: Havertz ispira. Bene Diaby

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky 5,5; Lars Bender 6 (Bellarabi 5), Tah 5,5, Tapsoba 5, Sinkgraven 5(Wendell 6); Palacios 5,5 (Bailey 5,5), Baumgartlinger 6 (Amiri 6); Havertz 6,5, Demirbay 6, Diaby 6,5; Volland 5 (Alario SV). Allenatore: Bosz 5,5.