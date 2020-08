Lukaku: “Inter, dobbiamo essere piÃ¹ concreti. Barella il migliore in campo!”

Lukaku: “Inter, dobbiamo essere più concreti. Barella il migliore in campo!”

Romelu Lukaku, autore di un gol oggi in Inter-Bayer Leverkusen terminata 2-1, conquistando il passaggio alle semifinali di Europa League, al termine della partita su “Sky Sport” ha parlato della partita premiando il suo compagno di squadra, Nicolò Barella.

ANCORA PROTAGONISTA – Romelu Lukaku dopo Inter-Bayer Leverkusen commenta la partita e premia il suo compagno di squadra: «Miei record? La vittoria di oggi per noi è molto importante. Il Bayer Leverkusen è una squadra forte con un allenatore forte, oggi la nostra difesa ha fatto ancora una buona partita. Per me l’uomo partita è stato Nicolò Barella, maturità, qualità… veramente un grande giocatore. Fisicamente e mentalmente noi stiamo bene, stiamo crescendo e dobbiamo fare di più. Dobbiamo finire la partita in maniera più veloce. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante, per noi tutte le partite saranno delle finali! Dobbiamo prepararci bene perché la semifinale sarà importante e dobbiamo essere pronti».