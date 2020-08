Barella: “Abbiamo dimostrato di essere squadra! Inter da temere in EL”

Inter-Bayer Leverkusen è finita in archivio col risultato di 2-1, che ha garantito il passaggio del turno per i nerazzurri di Antonio Conte. Nicolò Barella ha parlato così, nel post-partita, ai microfoni di “Sky Sport”

EUFORIA – Le dichiarazioni di Nicolò Barella dopo il triplice fischio di Inter-Bayer Leverkusen, match valido per i quarti di finale di Europa League: «Oggi abbiamo dimostrato qualcosa a tanti che dicevano che non eravamo squadra. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo di persone con le palle. Abbiamo meritato di vincere. Rigore? Non mi sono accorto di aver toccato la palla col braccio, ero a terra. Oggi non era importante fare bene quanto portarla a casa e in ogni modo ce l’abbiamo fatta. Potevamo chiuderla prima ma loro sono una bellissima squadra, giocano bene e ci hanno messo in difficoltà. Era importante dimostrare che siamo una squadra e con le unghie e con i denti ce l’abbiamo fatta. Inter da temere? Certo, come noi temiamo gli altri, loro devono temere noi».