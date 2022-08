Lo Spezia perde il suo capitano prima dell’Inter, Maggiore ceduto: ufficiale

Lo Spezia ha ceduto Giulio Maggiore. Il centrocampista, nonché capitano spezzino, lascia il club spezzino per rimanere comunque in un club di Serie A

COMUNICATO − “Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla US Salernitana 1919, le prestazioni sportive del centrocampista Giulio Maggiore. Il Club ringrazia il giocatore spezzino, protagonista in maglia bianca per 188 volte, tra i grandi artefici della storica promozione in Serie A e delle meravigliose salvezze ottenute nelle ultime due stagioni. A Giulio vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”.

Fonte: acspezia.com