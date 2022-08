Paventi: «Rinnovo Skriniar ultimo dei ‘problemi’! Professionista esemplare»

Skriniar dovrebbe rimanere all’Inter a meno di un’offerta choc del PSG. Presto si parlerà di rinnovo del contratto vista la scadenza al prossimo 30 giugno 2023

CAPITOLO DIFESA − Andrea Paventi illustra gli scenari in casa Inter: «Milan Skriniar sta rientrando pian piano in condizione ma è una risorsa fondamentale per l’Inter. Rinnovo? Il giocatore ha fatto capire che è l‘ultimo dei problemi. Se rimarrà presto arriverà il rinnovo del giocatore. Discorso che vale per tante squadre. Per Skriniar è anche una questione di comportamenti, lui non si è mai fatto problemi. Si è comportato da professionista esemplare». Le sue parole in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport.