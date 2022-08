Sabatini: «Inter con difficoltà contro il Lecce, Inzaghi fin troppo celebrato»

L’Inter ha vinto a Lecce per 1-2 con gol allo scadere di Dumfries. Protagonista anche Inzaghi che ha inserito ben quattro attaccanti nel finale. Le parole di Sabatini

TROPPE CELEBRAZIONI − In collegamento su Tutti Convocati, Sandro Sabatini ragiona sull’Inter e Inzaghi: «Tutte le big hanno avuto vittorie agevoli eccetto forse l’Inter che ha avuto qualche difficoltà a Lecce. Ma c’è grande equilibrio in testa e grande spaccatura tra le otto e le altre. Inzaghi? Troppa celebrazione. Molti allenatori avrebbero fatto quei cambi. Vista la vittoria al 94′ è diventato un terzo Antonio Conte o un terzo José Mourinho, ma non scomodiamo dei miti della storia dell’Inter».