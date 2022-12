Spalletti: «Il Napoli necessitava di pausa. Ci permette di ripartire forte»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prossimo avversario dell’Inter in campionato, ha parlato del momento di pausa per i Mondiali.

LAVORO A PARTE – Queste le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, su tre giocatori azzurri che hanno lavorato a parte in allenamento questa mattina (vedi articolo) alla vigilia della partita amichevole contro il Crystal Palace. «Sirigu e Rrahmani stanno lavorando a parte e pian piano rientreranno in gruppo – si legge sull’account Twitter del Club campano –. Demme ha un affaticamento muscolare e per scopo precauzionale non prenderà parte alla partita di domani».

PAUSA – Spalletti sulla pausa per i Mondiali dopo la quale la squadra partenopea scenderà in campo a San Siro l’Inter. «Necessitavamo di un momento di pausa, era importante tirare un po’ il fiato. Questo periodo ci permette di ripartire forte e guardare avanti con fiducia».