Napoli, seduta mattutina in Turchia: lavoro personalizzato per 3 giocatori

Seduta mattutina in Turchia per il Napoli, primo avversario dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali.

SEDUTA MATTUTINA – Il Napoli, primo avversario dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali, ha svolto una seduta questa mattina in Turchia, dove si trova per un mini ritiro. A spiegare tutto la stessa Società azzurra in un comunicato pubblicato sul proprio sito. “Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione seguita da esercitazione tecnica con conclusione in porta. Successivamente lavoro tecnico tattico a tutto campo e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Sirigu, Rrahmani e Demme hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento“.

Fonte: SSCNapoli.it