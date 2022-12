Inter Campus celebra la Giornata Internazionale dei Diritti Umani

L’Inter ribadisce di nuovo il proprio impegno a favore dei diritti di uomini e donne nel corso della Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

COMUNICATO – La nota pubblicata dall’Inter sul proprio sito in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. ““Dignità, libertà e giustizia per tutti” è il tema di oggi 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani, che vedrà il lancio di una campagna lunga un anno per promuovere il settantacinquesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che sarà celebrato esattamente tra dodici mesi“.

INIZIATIVA – “Da sempre, per le Nazioni Unite, lo sport riveste un ruolo di primo piano nella promozione e nella diffusione dei Diritti Umani oltre che di pratiche come l’inclusione, l’integrazione, la pace e lo sviluppo. In particolar modo, inoltre, questo è valido per il calcio che da quest’anno, attraverso l’iniziativa Football for the Goals, è considerato uno strumento chiave a supporto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)“.

INTER CAMPUS – “Inter Campus, al suo venticinquesimo anno di attività, con il suo operato in tutto il mondo agisce a favore della promozione e tutela dei Diritti Umani, specialmente quelli dei bambini e delle bambine attraverso attività sportive ed educative che li accompagnano quotidianamente nella loro vita“.

Fonte: Inter.it