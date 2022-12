Dumfries, Mondiale con luci ed ombre: un po’ di riposo e poi testa all’Inter

Ieri si è conclusa l’avventura di Denzel Dumfries in Qatar. Un’avventura che lo ha visto protagonista di una serie di alti e bassi a cui ormai ha abituato anche i tifosi nerazzurri. L’esterno dell’Inter ora riposerà per qualche giorno per poi tornare a disposizione di Simone Inzaghi in vista della sfida al Napoli il 4 gennaio.

LUCI ED OMBRE − Per Denzel Dufries è finalmente arrivato il momento del meritato riposo. Dopo la sconfitta di ieri con l’Argentina la sua avventura in Qatar è ufficialmente terminata. Quello dell’esterno nerazzurro è stato un Mondiale all’insegna di luci ed ombre. L’olandese ha infatti alternato prestazioni molto positive, come quella con gli Stati Uniti, e altre meno brillanti come ieri sera. Comunque dopo qualche giorno di vacanza, l’Inter ritroverà un calciatore riposato e che ha lasciato intravedere segnali incoraggianti con la Nazionale. Inzaghi spera di poter averlo a disposizione il prima possibile per preparare al meglio la sfida al Napoli il 4 gennaio. Lì servirà infatti il miglior Dumfries per cercare di arginare le folate di Kvaratskhelia e allo stesso tempo mettere in difficoltà la retroguardia dei partenopei.