Sommer ancora in dubbio per Lecce-Inter! Buchanan scalpita – TS

Simone Inzaghi, rispetto all’undici vincente schierato in Champions League, in Lecce-Inter si affiderà a più di una rotazione. Secondo Tuttosport, ancora in forte dubbio l’impiego di Yann Sommer. Scalpita Tajon Buchanan per una chance a partita in corso, mentre a centrocampo Hakan Calhanoglu sarà chiamato agli straordinari.

DUBBIO DI FORMAZIONE – In porta tutto dipenderà dalle condizioni di Yann Sommer, ieri lasciato a casa dallo staff medico perché lievemente febbricitante. Se lo svizzero non dovesse farcela, pronto Emil Audero. In difesa dovrebbe rivedersi Bisseck, col tedesco pronto a far rifiatare Pavard. De Vrij verrà confermato al centro del trittico difensivo, con Carlos Augusto braccetto di sinistra. Sulla destra si rivedrà titolare Denzel Dumfries, con Davide Frattesi pronto a sostituire Nicolò Barella, mentre il ruolo di play, nonostante Kristjan Asllani scalpiti, vedrà gli straordinari di Hakan Calhanoglu. Sulla corsia mancina è prevista la conferma di Federico Dimarco, con Tajon Buchanan pronto a subentrare nella ripresa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna