Inter, si può vincere e restare sostenibili! Zhang sorride – CdS

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pensa agli anni passati nella green-line sotto la gestione di Steven Zhang. Il Corriere dello Sport analizza il percorso fatto dall’Inter e dalle avversarie negli ultimi cinque anni.

SOLDI – In Italia c’è un’Inter sostenibile e allo stesso tempo vincente. I nerazzurri puntano alla seconda stella con soli 19 milioni di euro investiti. Squadre come Milan, Juventus e Napoli, hanno speso dieci volte quanto speso da Viale della Liberazione. Tutte e tre hanno comunque vinto uno scudetto a testa dal 2019 a oggi. Gli acquisti fatti dall’Inter sono stati finanziati quasi tutti dalle cessioni: questo dimostra come si riesca a restare al vertice senza fare troppe follie. A essere esaminati infatti dal Cies, gli ultimi cinque anni di Serie A. I nerazzurri – secondo la classifica dello stesso – sono decimi e si ritrovano a un’ampia distanza da tutti gli altri colossi europei che sono protagonisti nei rispettivi tornei nazionali.

NUMERI – In termini di volume delle transazioni – spiega il Corriere dello Sport – dei giocatori in entrata o in uscita, il club di Simone Inzaghi si attesta a 1,025 miliardi di euro (quattordicesima posizione a livello assoluto) alle spalle della Juventus (1,298 miliardi). Iil club nerazzurro, per avviarsi lungo il tragitto della sostenibilità economica sotto la non semplice gestione Zhang, ha spinto sulla vendita di alcuni nomi pregiati per realizzare delle plusvalenze e sull’acquisto di parametri zero. In attesa di abbracciare Zielinski e Taremi l’estate prossima, sono tanti i nomi che sono arrivati senza esborso: si pensi a Mkhitaryan, Calhanoglu, Thuram e Onana. In attesa di vedere il finale di stagione, l’operato perfetto di Marotta si sta vedendo in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia