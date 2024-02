Lecce-Inter, tanti dubbi di formazione! Inzaghi pensa a quattro cambi – CdS

Ieri alla Pinetina Simone Inzaghi ha cominciato a preparare la sfida contro il Lecce, anche se restano ancora tanti dubbi di formazione. Secondo il Corriere dello Sport, i cambi potrebbero essere almeno quattro.

TANTI DUBBI – Niente slittamento del recupero di mercoledì prossimo con l’Atalanta e quindi avanti con alcune rotazioni a Lecce per dare fiato a qualche titolare. Senza Marcus Thuram e Francesco Acerbi, restano ancora tanti dubbi e in tal senso sarà importantissima la rifinitura odierna, con l’allenamento a mezzogiorno prima del decollo verso la Puglia nel tardo pomeriggio. Con Stefan de Vrij confermato al centro della difesa, dovrebbero partire dalla panchina sia Benjamin Pavard sia Alessandro Bastoni, lasciando spazio rispettivamente a Yann Bisseck (a segno all’andata contro i salentini) e Carlos Augusto come braccetti. A centrocampo sono pronti a tornare titolari sia Davide Frattesi per Nicolò Barella sia Kristjan Asllani per Hakan Calhanoglu mentre in attacco c’è un altro dubbio: conferma per Marko Arnautovic o chance ad Alexis Sanchez?

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia