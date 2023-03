Sirigu, ansia Fiorentina per infortunio: esce in barella. Salta l’Inter?

Salvatore Sirigu, portiere della Fiorentina, si è infortunato nel corso di un allenamento congiunto con il Seravezza. Salterà il match con l’Inter?

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, brutto infortunio per Salvatore Sirigu nel corso dell’allenamento tra la Fiorentina e il Seravezza. Il portiere viola, nel tentativo di evitare un corner, ha provato un allungo sulla linea di fondo campo facendosi male alla caviglia. L’estremo difensore è uscito dal terreno di gioco in barella e ha lasciato lo stadio in ambulanza per compiere tutti i necessari accertamenti. Il portiere sarà costretto a saltare il match in casa dell’Inter, in programma sabato 1 aprile? Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: SportMediaset.it