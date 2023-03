Mulattieri oro Inter, il futuro va pianificato con attenzione

Samuele Mulattieri sta vivendo una vera e propria stagione da protagonista. Sia con la maglia del Frosinone che con quella della nazionale Under 21. Lo ha dimostrato anche nella gara di ieri, con una doppietta alla Serbia. Ora l’Inter deve pianificare il suo futuro attentamente.

ORO NERAZZURRO – Samuele Mulattieri continua a segnare. Non soltanto con la maglia del Frosinone, dove le sue dieci reti stanno contribuendo alla cavalcata dei ciociari verso la Serie A, ma anche in nazionale. Nella gara di ieri, infatti, l’attaccante è stato il vero e proprio protagonista dell’amichevole dell’Italia Under 21 contro la Serbia, che ha visto proprio Mulattieri trovare la doppietta personale e fissare il risultato sul 2-0 (vedi articolo). Tra l’altro ai danni di Filip Stankovic, altro giocatore di proprietà dell’Inter e ieri in campo come portiere titolare.

PROSSIMI PASSI – È innegabile: l’Inter ha un altro giovane interessante per le mani. Proprio per questo ora bisogna valutare i passi migliori per il futuro di Samuele Mulattieri. Riportarlo in nerazzurro la prossima stagione non sarebbe di certo la mossa migliore. È vero che l’attacco dell’Inter non è dei migliori, ma il rischio è quello di chiudergli lo spazio necessario per proseguire nel suo percorso di crescita. Come già successo a giocatori come Sebastiano Esposito e Martin Satriano. Mulattieri potrebbe – in caso di promozione ormai quasi certa – restare anche un altro anno a Frosinone, dove un altro ex nerazzurro come Andrea Pinamonti si era messo in mostra. Una stagione in Serie A per farsi le ossa e giocarsi un futuro posto nell’attacco nerazzurro.