Dzeko, oggi giornata decisiva. Difficile un rientro anticipato all’Inter

Giornata decisiva quella di oggi per Edin Dzeko, che non è sceso in campo in occasione della vittoria della Bosnia contro l’Islanda. Il motivo? Problemi alla schiena. Per questo restano da valutare oggi le sue condizioni, in vista della sfida di domani alla Slovacchia. Un rientro anticipato all’Inter, però, resta difficile.

CONDIZIONI DA VALUTARE – Un problema alla schiena per Edin Dzeko, costretto a saltare la sfida contro l’Islanda. L’attaccante dell’Inter non è nelle migliori condizioni fisiche e proprio oggi saranno fatte le ultime valutazioni in vista della partita che la Bosnia affronterà domani contro la Slovacchia. Di certo non buone notizie per i nerazzurri, che devono già fare i conti con diversi infortuni e con nove partite da disputare in un mese. Edin Dzeko, in ogni caso, difficilmente tornerà anticipatamente a Milano. Anche se non dovesse giocare, infatti, le sue qualità di leader e di capitano della sua nazionale sono considerate troppo importanti dalla selezione bosniaca per lasciarlo partire prima della gara di domani.