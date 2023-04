Singer a San Siro, l’ex patron del Milan ha visto Inter-Fiorentina!

Curiosità durante Inter-Fiorentina. Ad assistere al match di San Siro anche l’ex proprietario del Milan, Gordon Singer. L’americano è molto amico di Steven Zhang

CURIOSITÀ − Anche Singer a vedere Inter-Fiorentina, match terminato 0-1 per i viola. Come riferisce Matteo Barzaghi, l’ex proprietario del Milan ha assistito al match di San Siro in compagnia della famiglia e di alcuni amici perché invitato dall’attuale presidente nerazzurro Steven Zhang. I due hanno un ottimo rapporto di amicizia. Dietro non c’è però nessun retroscena: Singer era a Milano per impegni suoi. Era con famigliari e amici, volevano vedere una partita di calcio e sono stati ospitati dall’Inter.