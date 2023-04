Kean: «La vittoria con l’Inter ha dato motivazioni alla Juventus»

Kean ha deciso, da ex, il brutto 1-0 della Juventus contro il Verona stasera (vedi articolo). Nell’intervista appena finita la partita rilasciata a DAZN, l’attaccante ritiene che uno slancio l’abbia dato battere l’Inter tredici giorni fa.

BIS CONCESSO – Moise Kean torna a due settimane fa per spiegare il successo della Juventus sul Verona: «Soprattutto dopo la vittoria con l’Inter ci dà motivazione per non mollare quello che stiamo facendo. Ora non bisogna abbassare la guardia e continuare così. Dopo la sosta le partite non sono mai facili, oggi ci siamo riusciti nel modo giusto e speriamo di poter continuare così. Io uno dei più forti al mondo? La mia ambizione è lavorare giorno per giorno per diventarlo. Ho fatto degli sbagli, sto crescendo e sto capendo: è l’ora di dare il massimo».